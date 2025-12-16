Calciomercato Roma, si segue Belghali per la fascia. C'è la concorrenza di Juventus e Inter

La Roma continua a monitorare il mercato in cerca di rinforzi di qualità e, secondo l'esperto Alfredo Pedullà, avrebbe messo gli occhi su Rafik Belghali. Il terzino destro del Verona, classe 2002, sta impressionando per rendimento e la sua valutazione si è alzata, attestandosi ora intorno ai 15 milioni di euro. La Roma lo apprezza molto, nonostante le ottime prestazioni di Wesley su quella corsia, e i contatti con il club veneto sono già avviati, come dimostrano le discussioni per i profili di Samuel Giovane e Tommaso Baldanzi.

La concorrenza per l'algerino è però alta: anche Juventus e Inter si sono mosse con decisione sul giocatore. L'Hellas Verona spera di poterlo trattenere almeno fino a giugno per la lotta salvezza, ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno a gennaio, tenendo anche conto che Belghali sarà impegnato in Coppa d'Africa.

(alfredopedulla.com)