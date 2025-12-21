Calciomercato Roma: si avvicina Zirkzee. I giallorossi al lavoro per averlo a inizio gennaio. Dovbyk può partire

Joshua Zirkzee si avvicina alla Roma. Come riferito da Matteo Moretto, i giallorossi sono attivissimi sul mercato per migliorare l'attacco. L'attaccante del Manchester United è l'obiettivo numero in casa giallorossa e il club sta lavorando da settimane al suo acquisto: Massara sta spingendo con il calciatore per convincerlo a dire sì al progetto giallorosso. La Roma vorrebbe avere Zirkzee già per i primi giorni di gennaio: la volontà è quella di anticipare il suo arrivo.

Capitolo Raspadori: Roma e Atletico Madrid stanno parlando, ma il club spagnolo non ha ancora detto sì ai giallorossi e l'attaccante non ha ancora detto "sì" alla squadra di Gasperini, perché intenzionato a dimostrare il proprio valore a Simeone. I contatti fino a questo momento sono stati solo tra i due club. La formula che potrebbe mettere tutti d'accordo è il prestito con obbligo di riscatto.

Futuro incerto per quanto riguarda Artem Dovbyk: la Roma sta cercando soluzioni in uscita per l'ucraino, così da poter acquistare anche un altro attaccante.





