Calciomercato Roma: Salah-Eddine, l'opzione a favore del PSV è valida solo a livello di club. Il marocchino non ha ancora firmato nulla ed è nel mirino di diversi club europei

Possibili novità circa il futuro di Salah-Eddine. L'esterno marocchino è in prestito al PSV Eindhoven, squadra con la cui maglia si è rilanciato a buoni livelli. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, però, l'opzione di acquisto per gli olandesi è valida solo a livello di club: il calciatore non ha firmato nulla. L'ex Roma è ora nel mirino di diversi club europei.

??? Understand PSV Eindhoven buy option for Salah-Eddine in the summer is only valid on club side with AS Roma, nothing signed with the player or pre-agreed yet.



Several European clubs are monitoring the Moroccan LB following his very good performances with PSV and Morocco. pic.twitter.com/KEzEys5xbW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2025



