Calciomercato Roma: Salah-Eddine, l'opzione a favore del PSV è valida solo a livello di club. Il marocchino non ha ancora firmato nulla ed è nel mirino di diversi club europei

23/12/2025 alle 15:58.
anass-salah-eddine-ik-ben-wel-een-bijtertje

Possibili novità circa il futuro di Salah-Eddine. L'esterno marocchino è in prestito al PSV Eindhoven, squadra con la cui maglia si è rilanciato a buoni livelli. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, però, l'opzione di acquisto per gli olandesi è valida solo a livello di club: il calciatore non ha firmato nulla. L'ex Roma è ora nel mirino di diversi club europei.