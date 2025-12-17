Calciomercato Roma, retroscena Wesley: in estate blitz di Comolli a Miami, ma le richieste del Flamengo fermarono la Juventus

Arrivato in estate dal Flamengo per 25 milioni di euro più 5 di bonus al termine di una trattativa infinita, Wesley si sta prendendo la Roma e in 13 partite di campionato ha messo a referto 3 reti (di cui due decisivi negli scontri diretti con Bologna e Como). Gian Piero Gasperini lo seguiva dai tempi dell'Atalanta e ha spinto fortemente per averlo nel club giallorosso ma, come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, sulle tracce del terzino brasiliano c'era anche la Juventus. Damien Comolli, Chief Executive Officer della Vecchia Signora, fece un blitz a Miami durante il Mondiale per Club per osservare da vicino il calciatore durante la gara tra Flamengo e Bayern Monaco. Le impressioni furono positive, ma la richiesta economica della società brasiliana spaventò i bianconeri.

(tuttosport)