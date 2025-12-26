Calciomercato Roma, previsti nuovi contatti per Raspadori: l’Atletico apre solo alla cessione in prestito con obbligo condizionato o a titolo definitivo (VIDEO)

La Roma continua a spingere per Giacomo Raspadori, uno degli obiettivi principali per rinforzare l’attacco nel corso della sessione invernale di calciomercato. Come riportato da Matteo Moretto, nelle ultime ore non si sono registrati contatti con l’Atletico Madrid. I Colchoneros non vogliono svendere l’attaccante e sarebbero disposti a lasciarlo partire solo in prestito con obbligo condizionato a determinate condizioni oppure a titolo definitivo. La società spagnola punta a recuperare i 22 milioni di euro spesi in estate e il club giallorosso potrebbe presentare una proposta con la formula del prestito oneroso (tra i 2 e i 4 milioni) con riscatto intorno ai 20 più bonus. Inoltre nei prossimi giorni sono previsti ulteriori contatti con l’obiettivo di avvicinarsi alla fumata bianca.





