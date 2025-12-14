Calciomercato Roma, pressing con lo United per Zirkzee: Gasperini ha chiesto un'accelerazione

La Roma accelera per Joshua Zirkzee. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta di calciomercato.it su X, i giallorossi avrebbero intenzione di concludere in tempi brevi l'operazione per l'attaccante olandese di proprietà del Manchester United. La volontà di Massara è quella di accontentare Gian Piero Gasperini che ha fretta di avere a disposizione l'ex Bologna ed ha chiesto un'accelerazione alla società.

