Clicky

Calciomercato Roma, pressing con lo United per Zirkzee: Gasperini ha chiesto un'accelerazione

14/12/2025 alle 12:17.
mancini-e-zirkzee-roma-bologna

La Roma accelera per Joshua Zirkzee. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta di calciomercato.it su X, i giallorossi avrebbero intenzione di concludere in tempi brevi l'operazione per l'attaccante olandese di proprietà del Manchester United. La volontà di Massara è quella di accontentare Gian Piero Gasperini che ha fretta di avere a disposizione l'ex Bologna ed ha chiesto un'accelerazione alla società.