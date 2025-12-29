Calciomercato Roma: presentata un'offerta ufficiale per Zirkzee tramite intermediari. C'è l'accordo con l'attaccante, si attende la decisione dello United (VIDEO)

La Roma fa sul serio e vuole chiudere al più presto il doppio colpo in attacco: oltre a Giacomo Raspadori, i giallorossi stanno spingendo per Joshua Zirkzee e la trattativa con il Manchester United è in corso. Come rivelato da Fabrizio Romano, i Red Devils hanno ricevuto un'offerta ufficiale tramite gli intermediari e si tratta di un prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. La Roma ha già un accordo con il centravanti olandese e il calciatore è pronto a tornare in Italia, ma tutto dipende dalla decisione di Ruben Amorim e della dirigenza. L'affare può essere chiuso in qualsiasi momento, ma il mancato arrivo di Antoine Semenyo (in uscita dal Bournemouth e nel mirino di tutti i top club della Premier League) potrebbe allungare la tempistica.





