Calciomercato Roma: possibile offerta di rinnovo con ingaggio inferiore per Pellegrini. Più lontano quello di Dybala

Il direttore sportivo della Roma Frederic Massara è al lavoro per rinforzare la squadra in vista della sessione invernale di calciomercato e allo stesso tempo si sta occupando delle situazioni contrattuali di alcuni calciatori presenti in rosa. Come rivelato dal giornalista di Sky Sport Paolo Assogna durante il suo intervento all'emittente radiofonica, potrebbe arrivare a Lorenzo Pellegrini un'offerta per il rinnovo. Il calciatore piace molto a Gian Piero Gasperini e l'eventuale proposta prevedrebbe un ingaggio inferiore rispetto a quello percepito attualmente. Più lontano, invece, il rinnovo di Paulo Dybala.

(Radio Manà Manà Sport)