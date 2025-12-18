Calciomercato Roma: per Zirkzee offerto un prestito oneroso a 5 milioni e obbligo di riscatto a 30, trattativa avviata da due mesi

Resta Joshua Zirkzee l'obiettivo principale della Roma. Come scrive il quotidiano, i dialoghi con il Manchester United, che chiede 50 milioni complessivi, sono avviati . Al momento, l'offerta del club giallorosso è di un prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto a 30. Può pesare la volontà del giocatore, che verrebbe volentieri alla corte di Gasperini.
(La Repubblica)
La Roma sta lavorando in modo concreto sulle piste che portano a Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, come confermato dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo. La trattativa per l'attaccante olandese prosegue da circa due mesi.
L'#ASRoma sta lavorando concretamente alle piste #Zirkzee e #Raspadori per rinforzare l'attacco a gennaio. La trattativa per l'olandese va avanti da un paio di mesi, per l'azzurro i giallorossi son tornati alla carica con la formula del prestito con diritto di riscatto@tempoweb pic.twitter.com/vP4dif2Ge0
