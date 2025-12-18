Clicky

Calciomercato Roma: per Zirkzee offerto un prestito oneroso a 5 milioni e obbligo di riscatto a 30, trattativa avviata da due mesi

18/12/2025 alle 09:33.
Resta Joshua Zirkzee l'obiettivo principale della Roma. Come scrive il quotidiano, i dialoghi con il Manchester United, che chiede 50 milioni complessivi, sono avviati . Al momento, l'offerta del club giallorosso è di un prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto a 30. Può pesare la volontà del giocatore, che verrebbe volentieri alla corte di Gasperini.

La Roma sta lavorando in modo concreto sulle piste che portano a Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, come confermato dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo. La trattativa per l'attaccante olandese prosegue da circa due mesi.