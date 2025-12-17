Calciomercato Roma, operazione Zirkzee: giallorossi disposti ad aspettare la fine della Coppa d'Africa

La Roma ha individuato in Joshua Zirkzee l'obiettivo prioritario per rinforzare l'attacco a gennaio. Il club giallorosso, pur di arrivare all'attaccante olandese del Manchester United, è disposto a pazientare e ad attendere fino a metà gennaio, intorno al 18-20 del mese. Questa strategia è legata alla Coppa d'Africa: lo United, infatti, potrebbe essere privo di Mbeumo fino a quel periodo e solo dopo il suo rientro darebbe il via libera alla partenza di Zirkzee, che sta trovando poco spazio con Amorim e cerca minutaggio in vista del Mondiale 2026. L'operazione su cui lavora la Roma è quella di un prestito con diritto di riscatto, formula che potrebbe trasformarsi in obbligo per convincere il club inglese. Nel caso in cui l'affare Zirkzee non dovesse sbloccarsi, l'alternativa principale resta Beto dell'Everton.

(gianlucadimarzio.com)