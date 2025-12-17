Calciomercato Roma, niente Boca Juniors a gennaio per Dybala: la Joya vuole restare e parlare con il club del rinnovo (VIDEO)

Il futuro di Paulo Dybala è ancora da decifrare e il contratto in scadenza il 30 giugno alimenta le voci su un possibile addio. Come rivelato da Fabrizio Romano, il Boca Juniors sogna da tempo la Joya ma ad oggi il calciatore non sta prendendo in considerazione l'idea di lasciare il club capitolino già a gennaio. L'argentino vuole parlare con la società nei prossimi mesi, dato che al momento i discorsi per il rinnovo non sono decollati. Dybala mantiene comunque la sua posizione: come filtra anche da fonti vicine al giocatore, l'obiettivo è restare alla Roma fino al termine della stagione e valutare il futuro soltanto in vista dell'estate.





