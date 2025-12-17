Calciomercato Roma, nessuna chance per Dybala al Boca: ipotesi percorribile solo a giugno

Paulo Dybala non lascerà la Roma nel mercato di gennaio. Le ultime voci provenienti dall'Argentina, avevano parlato di un interesse da parte del Boca Juniors per la Joya. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante su X, però, le chances che l'attaccante ex Juventus si ricongiunga con l'amico Paredes già nel mercato di riparazione sono nulle. La Roma non sarebbe intenzionata a privarsi di Dybala prima di giugno, discorso che quindi rimanda i colloqui alla fine della stagione, quando il classe 1993 andrà in scadenza con i giallorossi. Al momento, infatti, non c'è ancora stato nessun contatto tra la società capitolina e l'entourage del giocatore per il rinnovo.

Nessuna chance per il Boca di prendere #Dybala a gennaio. Non lo libera la Roma, impegnata in tre competizioni, e non è intenzionato Paulo a lasciare Roma a gennaio.

Ipotesi percorribile solo a giugno 2026 quando andrà in scadenza. Finora nessun contatto per rinnovo con la Roma




