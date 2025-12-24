Calciomercato Roma: l'Atletico non apre al prestito senza obbligo di riscatto per Raspadori. C'è l'ok di Gasp per Disasi

Punto di mercato, verso l'apertura delle trattative a gennaio, da parte del giornalista de Il Tempo Filippo Biafora. Secondo quanto riportato, l'Atletico Madrid non ha ancora aperto al prestito senza obbligo di riscatto per Giacomo Raspadori. Sul fronte Zirkzee, c'è la volontà del giocatore di trasferirsi in giallorosso e la Roma continua a trattare con il Manchester United.

Oltre ai rinforzi in attacco, il club cerca anche un difensore: Gasperini ha promosso la possibilità Disasi.

