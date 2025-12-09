Calciomercato Roma, intreccio con il Verona: Gasperini segue Giovane, Hellas in pressing per Baldanzi

La Roma di Gasperini guarda anche al futuro e, secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, avrebbe individuato in Giovane un profilo di grande interesse.

Il classe 2003, in forza al Verona, sarebbe molto apprezzato dal tecnico giallorosso, che ne starebbe seguendo con attenzione la grande crescita. Su Giovane, però, la concorrenza non mancherebbe: anche Inter e Napoli lo avrebbero messo nel mirino, rendendo la pista tutt'altro che semplice.

L'operazione si intreccia con un altro possibile scenario di mercato che coinvolge proprio il club veneto. L'Hellas Verona, infatti, sarebbe uno dei club maggiormente interessati a Tommaso Baldanzi. Un'eventuale operazione in uscita per il trequartista, però, sarebbe strettamente legata alle mosse in entrata della Roma nel reparto offensivo.

(alfredopedulla.com)