Calciomercato Roma, il Genoa spinge per Pisilli: il Grifone punta al prestito

Il futuro di Niccolò Pisilli è ancora da decifrare, ma il centrocampista della Roma potrebbe lasciare la Capitale per giocare con maggiore continuità. Il classe 2004 non sta trovando spazio con Gian Piero Gasperini (117 minuti in stagione e zero gare da titolare) e non è da escludere l'ipotesi della partenza a gennaio. Come riportato da Matteo Moretto, il Genoa di Daniele De Rossi continua a mostrare interesse nei confronti di Pisilli e punta ad acquistarlo nella sessione invernale di calciomercato con la formula del prestito.

