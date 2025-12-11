Calciomercato Roma: il Fenerbahce pensa a Dovbyk. Pio Esposito il sogno, nella lista anche Scamacca

Il Fenerbahce è alla ricerca di un nuovo centravanti di peso in vista della sessione invernale di calciomercato e nella lista dei desideri sono presenti alcuni calciatori che militano in Serie A. Come rivelato dal giornalista Maurizio Russo di calciomercato.it, il sogno era Francesco Pio Esposito ma l'Inter lo ritiene incedibile. Sul taccuino sono presenti anche Artem Dovbyk della Roma e Gianluca Scamacca dell'Atalanta.



