Calciomercato Roma, idea Dragusin per la difesa: sfida con Napoli e Fiorentina per il centrale

Il calciomercato di gennaio si avvicina e per la Roma ritorna un nome per rinforzare la difesa: Radu Dragusin. L'ex difensore di Juventus e Genoa, reduce da un lungo infortunio al legamento crociato, è da poco tornato a disposizione del Tottenham e il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Serie A.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Roma sarebbe una delle società interessate al centrale rumeno. Il club giallorosso starebbe monitorando la situazione, pronta a inserirsi soprattutto se gli Spurs dovessero aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto.

Dragusin, che ha lavorato per recuperare la migliore condizione, potrebbe infatti preferire un'esperienza in Italia per ritrovare continuità e minutaggio. La Roma, però, non è sola: sul giocatore c'è da tempo anche l'interesse del Napoli, che già in passato aveva provato a prenderlo, e non è da escludere un inserimento della Fiorentina, dove è appena arrivato il dirigente Fabio Paratici, che conosce molto bene Dragusin.

