Calciomercato Roma: Giovane, Tel, Arevalo ed El Mala alternative a Zirkzee. Gasperini chiede anche un difensore centrale

L'obiettivo principale per l'attacco rimane Joshua Zirkzee. I Red Devils, come riporta il quotidiano sportivo, hanno aperto alla cessione, ma solo in presenza di obbligo di riscatto. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Giovane, del Verona, squadra con cui potrebbe aprirsi un discorso per Baldanzi. La novità è che Gasperini ha richiesto anche un difensore centrale, vista la partenza di Ndicka in Coppa d'Africa.



Come rivelato dal portale che si occupa di calciomercato, la Roma non vorrebbe acquistare Joshua Zirkzee a titolo definitivo mentre il Manchester United ha chiesto ai giallorossi un prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni di euro. Il direttore sportivo Frederic Massara è al lavoro per trasformare la formula e legare il riscatto alla qualificazione in Champions League. In caso di fumata nera per il centravanti dei Red Devils, il club capitolino sta seguendo diverse alternative: Mathys Tel del Tottenham, Jeremy Arevalo del Racing Santander, Said El Mala del Colonia (su cui c'è anche il Borussia Dortmund) e Giovane dell'Hellas Verona.

