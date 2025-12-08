Calciomercato Roma: giallorossi alla ricerca di un esterno. Ma Luis Henrique resta all'Inter a gennaio (VIDEO)

Acquistato in estate dal Marsiglia, Luis Henrique resterà all'Inter a gennaio: è quanto fa sapere il giornalista Matteo Moretto tramite il canale Youtube di Fabrizio Romano. Chivu ha voluto dosare e testare l'esterno classe 2001 e ancora prima della buona prestazione con il Como l'intenzione dei nerazzurri era quella di trattenerlo nel mercato invernale. Il giocatore era stato sondato dalla Roma che, oltre a uno/due attaccanti, è alla ricerca di un esterno.