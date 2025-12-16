Calciomercato Roma: Frattesi può lasciare l'Inter. Giallorossi, Napoli e Juventus alla finestra

Chissà come sarebbe stato il destino di Davide Frattesi se lo scorso anno Simone Inzaghi fosse rimasto l'allenatore dell'Inter. In parte si sa, in parte no. Perché il centrocampista nerazzurro avrebbe sicuramente salutato Milano per accasarsi altrove, dove avrebbe trovato il minutaggio che reclamava, ma non è dato sapere come sarebbe andata la nuova avventura. Con qualche mese di ritardo, l'addio è tornato prepotentemente probabile. [...] Eppure, quello di Davide Frattesi resta un profilo molto ambito sul mercato. La situazione interista è cambiata: prima vigeva l'obbligo di non cedere il centrocampista a squadre considerate dirette concorrenti, oggi l'unico obiettivo è incassare la cifra richiesta - una trentina di milioni? -. Quindi ben venga se dalle parti di viale della Liberazione si presentassero Juve, Napoli, Roma o Newcastle. Del resto, queste rimangono le principali pretendenti. E tutte, nel recente passato, avevano almeno abbozzato un tentativo di approccio con l'Inter. [...] I giallorossi, invece, in teoria avrebbero prima l'input di risolvere qualche grana di bilancio ma riporterebbero volentieri Frattesi a casa. E sullo sfondo resta il Newcastle. L'ultimo giorno dello scorso mercato estivo il club inglese fu vicinissimo, un ritorno alla carica - magari a condizioni più vantaggiose - non è escluso. Ma la sensazione è una: il tempo di Frattesi all'Inter pare finito.

(gazzetta.it)