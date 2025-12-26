Calciomercato Roma: Disasi offerto al Barcellona, piace anche Lione e Paris FC. Il centrale può lasciare il Chelsea solo a titolo definitivo (VIDEO)

Il direttore sportivo Frederic Massara vuole accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini e tra i reparti da rinforzare nel corso della sessione invernale di calciomercato c'è la difesa. Uno dei nomi più caldi è certamente Axel Disasi, difensore in uscita dal Chelsea. La Roma però non è l'unico club interessato e, come rivelato da Fabrizio Romano, il calciatore è stato offerto anche al Barcellona: la società spagnola è alla ricerca di un centrale su richiesta dell'allenatore Hans-Dieter Flick in seguito all'infortunio di Andreas Christensen e all'assenza di Ronald Araujo, ma al momento sta valutando il profilo del classe '98. Disasi però può lasciare il Chelsea soltanto a titolo definitivo e sulle sue tracce ci sono anche Lione e Paris FC.





