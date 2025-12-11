Calciomercato Roma, Delgado: "Dybala al Boca Juniors? Valuteremo la situazione, speriamo di poter fare lo sforzo necessario"

RADIO LA RED - Marcelo Delgado, dirigente del Boca Juniors e braccio destro del presidente Juan Roman Riquelme, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente radiofonica e tra i vari temi trattati si è soffermato sul possibile arrivo di Paulo Dybala. Ecco le sue parole: “Sogno, illusione o realtà? Dybala è un mix di tutto questo. Speriamo di poter fare lo sforzo necessario, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno la possibilità. L'unica cosa che so è che il suo contratto scade nel giugno 2026. Valuteremo la situazione e vedremo cosa succederà”.