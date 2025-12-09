Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: tutti pazzi per Zirkzee, ma prende piede l'ipotesi permanenza al Manchester United

Il futuro di Joshua Zirkzee è ancora da decifrare, ma in casa Manchester United sembrano esserci dei dubbi sull'eventuale cessione nella sessione invernale di calciomercato. Come rivelato dal portale britannico, la dirigenza sarebbe intenzionata a lasciar partire il calciatore per finanziare un altro colpo nel reparto offensivo e affiancare al titolare Benjamin Sesko un altro profilo da sviluppare e che accetti il ruolo di riserva. L'allenatore Ruben Amorim, invece, sta concedendo sempre più spazio al centravanti olandese e vorrebbe tenerlo in rosa per la sua duttilità. Intanto Zirkzee è nel mirino di tantissimi club italiani ed esteri: oltre alla Roma e al Milan (interessata al prestito), piace anche a Inter e Juventus (che puntano a uno sconto sul prezzo) mentre Napoli e Como osservano la situazione. Al momento i giallorossi sono in vantaggio sulla concorrenza: nonostante una prima offerta respinta, il club capitolino avrebbe proposto un prestito di sei mesi con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Joshua è seguito con grande attenzione anche in Premier League, con il West Ham avanti a Brighton e Aston Villa. Intanto continuano i sondaggi esplorativi dell'Everton e anche il Sunderland lo ha preso in considerazione. Sullo sfondo ci sono anche le opzioni Siviglia e PSV, ma l'attaccante sembra intenzionato a tornare in Serie A (dove ha già vestito la maglia del Bologna) anche per riconquistare la nazionale olandese in vista del Mondiale.

Come rivelato da un altro portale britannico, Joshua Zirkzee ha impressionato Amorim in queste ultime settimane e lo switch mentale potrebbe valergli la riconferma. Il Manchester United avrebbe addirittura comunicato al calciatore che non ci sono spiragli per una sua cessione a gennaio, dato che i Red Devils perderanno due attaccanti per la Coppa d'Africa.

