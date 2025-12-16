Calciomercato Roma, dall'Argentina: sondaggi del Boca con l'entourage di Dybala

Dall'Argentina continuano a rimbalzare voci di mercato che vedono il Boca Juniors seriamente interessato a riportare Paulo Dybala in patria. Secondo quanto riportato dal noto portale TyC Sports, quello che fino a poco tempo fa sembrava un sogno potrebbe trasformarsi in realtà. La situazione di Dybala alla Roma, caratterizzata da una serie di infortuni e una trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 che non decolla, avrebbe aperto uno spiraglio. Il Boca Juniors, spinto dal grande sogno di Juan Román Riquelme, si sarebbe già mosso, effettuando i primi sondaggi con l'entourage del giocatore.

La strategia del club argentino è chiara: non potendo permettersi di pagare il cartellino né di pareggiare l'attuale ingaggio, si spera che Dybala possa liberarsi dalla Roma, a gennaio o a giugno, per poi accettare un'offerta contrattuale più bassa, adattata alle possibilità del calcio argentino. L'obiettivo principale resta l'estate del 2026, ma non si esclude un tentativo di anticipare i tempi già a gennaio, per averlo a disposizione per l'inizio della Copa Libertadores.

(tycsports.com)