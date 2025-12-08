Calciomercato Roma, dall'Argentina: Dybala vuole giocare nel Boca Juniors già a gennaio, ipotesi risoluzione del contratto con i giallorossi

Il futuro di Paulo Dybala resta un rebus, ma il contratto della Joya scade il 30 giugno e al momento non si registrano contatti per il rinnovo. Dall'Argentina si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti un possibile addio già a gennaio e, come riportato dal giornalista Lucho Cofano, la volontà del calciatore è giocare nel Boca Juniors con il suo amico Leandro Paredes. Il trasferimento nella sessione invernale di calciomercato sarebbe però legato all'eventuale risoluzione anticipata del contratto che lo lega al club giallorosso.

