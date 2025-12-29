Calciomercato Roma, dalla Turchia: giallorossi e Newcastle in contatto con l'entourage di Oosterwolde per l'estate. Il Fenerbahce chiede 20 milioni

La Roma è alla ricerca di rinforzi e il direttore sportivo Frederic Massara punta a migliorare anche il reparto arretrato. Come rivelato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, la società giallorossa è in contatto con l'entourage di Jayden Oosterwolde e sulle tracce del centrale olandese classe 2001 c'è anche un club di Premier League. Il venticinquenne sembra destinato a lasciare il Fenerbahce a fine stagione e il suo valore si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

Come aggiunto dal portale turco, il club inglese in contatto con l'agente di Jayden Oosterwolde è il Newcastle. Il difensore centrale ha molte richieste dall'Europa e sia i Magpies sia la Roma stanno accelerando per battere la concorrenza. Il Fenerbahce vuole trattenere il calciatore in questa sessione di calciomercato, motivo per cui il trasferimento avverrà soltanto in estate e la richiesta è di 20 milioni di euro.

(turkiyegazetesi.com.tr)