Calciomercato Roma, dalla Spagna: Betis e Siviglia interessate a Fabio Silva. Fonti vicine al giocatore definiscono l'affare "complicato"

La Roma vuole rinforzare il reparto offensivo durante la sessione invernale di calciomercato e tra i tanti nomi seguiti dal direttore sportivo Frederic Massara c'è anche Fabio Silva, già seguito in estate. Come rivelato dal portale spagnolo, sulle tracce dell'attaccante del Borussia Dortmund ci sono anche il Betis e il Siviglia: i due club andalusi hanno chiesto informazioni, ma da fonti vicine al giocatore l'affare viene definito "difficile". Nonostante questo, il classe 2002 vorrebbe lasciare il BVB per giocare con maggiore regolarità e strappare una convocazione in vista del Mondiale del 2026.

(as.com)