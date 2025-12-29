Calciomercato Roma, da capire la posizione di Raspadori: l'attaccante vorrebbe giocarsi il posto all'Atletico. Ancora nessun accordo tra i club

Giacomo Raspadori è uno degli obiettivi principali della Roma in vista della sessione invernale di calciomercato e la trattativa con l'Atletico Madrid è in corso. Come rivelato da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione "Sky Calciomercato - L'Originale", resta da capire la posizione dell'attaccante: al momento il calciatore non ha ancora deciso di andare via e gli piacerebbe rimanere alla corte di Simeone per giocarsi il posto. Tutto dipende dall'accordo tra le due società, che però ad oggi non è ancora stato trovato.

(Sky Sport)