Clicky

Calciomercato Roma, cresce la fiducia del Genoa per l'arrivo di Pisilli: contatti positivi tra club

23/12/2025 alle 12:10.
celtic-roma-pisilli

Arrivano ulteriori aggiornamenti sul forte interesse del Genoa nei confronti di Niccolò Pisilli. Come riportato dal giornalista Luca Cilli di Sky Sport, il Grifone è fiducioso di poter portare a termine la trattativa per il centrocampista della Roma e gli ultimi confronti con la società giallorossa sono stati positivi. La trattativa prosegue e le chance di vedere il classe 2004 in Liguria sono concrete.