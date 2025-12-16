Calciomercato Roma: contatti tra il Milan e l'entourage di Zirkzee. Il Manchester United lo liberebbe soltanto a fine gennaio

Tutti pazzi per Joshua Zirkzee. Il centravanti olandese vuole lasciare il Manchester United e sulle sue tracce ci sono Roma e Milan. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, nelle scorse settimane si sono registrati dei contatti tra la società rossonera e l'entourage dell'attaccante: il calciatore tornerebbe volentieri in Italia, ma i Red Devils chiedono un prestito con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro e lo lascerebbero partire soltanto a fine gennaio. Il Diavolo resta vigile, ma nel mirino sono presenti anche altri profili: nelle ultime ore è tornata in auge la candidatura di Niclas Füllkrug, in uscita dal West Ham. Il trentaduenne si può liberare praticamente subito e a costi molto contenuti, dato che gli Hammers hanno aperto all'addio in prestito secco. Sullo sfondo restano Mateo Pellegrino, che il Parma non vorrebbe cedere a gennaio e potrebbe partire soltanto in caso di un'offerta molto importante, e Mauro Icardi del Galatasaray.

(gasport)