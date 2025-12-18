Calciomercato Roma: contatti con l'Atletico Madrid per Raspadori, ma la priorità è Zirkzee. Dybala: possibile separazione a giugno (VIDEO)

Si avvicina l'apertura del mercato. I giallorossi sono alla ricerca di un attaccante che possa svariare sul fronte offensivo e l'obiettivo numero è Joshua Zirkzee, come riporta Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Le parti, però, non sono ancora arrivate a parlare di cifre, ma l'ex Bologna metterebbe tutti d'accordo. I giallorossi monitorano da giorni Giacomo Raspadori, profilo gradito a Gasperini: Roma e Atletico Madrid stanno parlando, ma per ora c'è stata solo una richiesta di informazioni e non ancora una richiesta formale. La priorità, in ogni caso, rimane Zirkzee.

Per quanto riguarda Paulo Dybala, invece, le parti non vorrebbero separarsi a gennaio. Per diversi motivi, tra cui quelli economici, si viaggia verso la possibile separazione a giugno tra le parti. I prossimi, dunque, potrebbero essere gli ultimi mesi di Dybala alla Roma, ma visto il rapporto fra l'argentino e i giallorossi le parti decideranno tempi e modi più appropriati.





