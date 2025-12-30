Calciomercato Roma, contatti con il Benfica per Schjelderup: si valuta il prestito oneroso con obbligo di riscatto. Dialoghi anche con l'entourage del giocatore

La Roma mette nel mirino un nuovo nome in vista della sessione invernale di calciomercato. Come riportato dal giornalista Sacha Tavolieri, la società giallorossa ha contattato il Benfica per manifestare il proprio interesse nei confronti di Andreas Schjelderup, ala sinistra classe 2004. I due club hanno discusso di un possibile prestito oneroso con obbligo di riscatto e la Roma ha parlato anche con l'entourage del calciatore norvegese.

?? AS Roma approached SL Benfica to express their interest in Andreas Schjelderup. Initial contacts between the clubs have taken place to explore a paid loan with an obligatory purchase option.



?️ Talks have also been held with the player’s camp.



