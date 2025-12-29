Calciomercato Roma, conferme su Giovane: l'attaccante del Verona resta nel mirino per il futuro

Tornano a trovare conferme le voci di un interesse concreto della Roma per Giovane. Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club giallorosso è motlo attento alle evoluzioni del talento del Verona, già segnalato in passato come un profilo molto apprezzato da Gian Piero Gasperini. L'attaccante mancino, classe 2003, è considerato un prospetto di grande valore, tanto da essere finito anche nel mirino di Inter e Napoli.

Al momento, la Roma avrebbe altre priorità per il mercato di gennaio, ma l'interesse per Giovane è reale e concreto, soprattutto in prospettiva futura. La dirigenza giallorossa continuerà a monitorare la crescita del giocatore, pronta a inserirsi qualora si creassero le condizioni per una trattativa.

