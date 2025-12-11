Calciomercato Roma: attesa la decisione del Manchester United su Zirkzee. Conferme da Brighton: nessuna clausola per interrompere il prestito di Ferguson (VIDEO)

La Roma punta a rinforzare il reparto offensivo durante la sessione invernale di calciomercato e il nome che mettere tutti d'accordo è Joshua Zirkzee. Come confermato da Fabrizio Romano, si attente di capire la decisione del Manchester United: al momento non c'è la garanzia che i Red Devils liberino subito l'attaccante olandese, motivo per cui servirà ancora pazienza.

Intanto il futuro di Evan Ferguson potrebbe essere lontano da Roma e la sua avventura nella Capitale sembra destinata a terminare in anticipo. Come confermato da fonti lato Brighton, nell'accordo con la società giallorossa non c'è alcuna clausola per interrompere anticipatamente il prestito: per trovare l'accordo è necessario trattare e trovare una nuova intesa.





