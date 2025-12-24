Calciomercato Roma: anche la Juventus pensa a Raspadori

L'inizio della sessione invernale di calciomercato si avvicina e tra le società più attive c'è sicuramente la Roma. Il direttore sportivo Frederic Massara vuole accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini e uno dei nomi più caldi è Giacomo Raspadori dell'Atletico Madrid. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, sulle tracce dell'attaccante c'è anche la Juventus: i bianconeri sono a caccia di opportunità e potrebbero inserirsi concretamente nella corsa qualora l'ex Napoli si liberasse con la formula del prestito secco.

(La Stampa)