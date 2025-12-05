Brighton, tegola Tzimas: out per mesi. Il tecnico Hurzeler su Ferguson: "Rientro anticipato dei prestiti? Vedremo a gennaio"

Arrivano dall'Inghilterra notizie che potrebbero avere ripercussioni sul futuro di Evan Ferguson. Il Brighton, club proprietario del cartellino dell'attaccante attualmente in prestito alla Roma, si trova a dover affrontare un'emergenza in attacco a causa del grave infortunio occorso al giovane centravanti Stefanos Tzimas.

Il tecnico dei Seagulls, Fabian Hürzeler, ha confermato in conferenza stampa che l'infortunio al ginocchio terrà il giocatore lontano dai campi per "molti mesi".

Inevitabilmente, è stato chiesto all'allenatore se questa situazione potrebbe portare a un rientro anticipato dai prestiti di giocatori come Evan Ferguson. Hürzeler, pur mostrando fiducia nelle soluzioni interne come Welbeck e Rutter, non ha chiuso la porta a questa eventualità: "Vedremo quando arriverà gennaio come cercheremo di migliorare la squadra e quali cambiamenti vorremo fare. Ma al momento abbiamo ancora qualche settimana davanti". Il tecnico ha poi concluso: "Dobbiamo trovare soluzioni all'interno della rosa e con i giocatori che abbiamo, e la squadra è decisamente abbastanza buona per trovare buone soluzioni".