Manchester United, Amorim: "Zirkzee merita di giocare, ma con una sola partita a settimana devo fare delle scelte"

BEIN SPORTS - Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni a poche ore dal big match contro il Tottenham e tra i vari temi trattati si è soffermato su Joshua Zirkzee, obiettivo della Roma in vista della sessione invernale di mercato. Ecco le sue parole: “Ho bisogno di vedere Joshua e tutti gli altri ragazzi. Meritano di giocare, ma con una sola partita a settimana bisogna fare delle scelte. Questi sono i due lati della medaglia, ma allo stesso tempo stiamo approfittando del lato positivo di non giocare a metà settimana”. Sulle tracce del centravanti olandese ci sarebbe anche il West Ham, ma il calciatore non sarebbe convinto della destinazione.