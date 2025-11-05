LIVE - Genoa, scelto De Rossi: oggi l'incontro per definire tutti i dettagli e l'arrivo in città. Domani primo allenamento

Dopo le avventure sulle panchine di SPAL e Roma, la carriera da allenatore di Daniele De Rossi ripartirà dal Genoa. DDR, fermo dal 18 settembre 2024 in seguito all'esonero dal club giallorosso, è pronto a diventare il nuovo tecnico del Grifone. Ecco tutti gli aggiornamenti.

10:50 - Come riportato dall'emittente televisiva, De Rossi è atteso a Genova nella giornata di oggi.

(Sky Sport)

10:21 - Come aggiunto da Matteo Moretto, nella giornata odierna ci sarà l'incontro finale tra Daniele De Rossi e il Genoa per definire tutti i dettagli del contratto e l'accordo è ormai a un passo.

10:19 - Come rivelato da Gianluca Di Marzio, la società ligure ha scelto Daniele De Rossi e l'allenatore sarà subito in panchina in vista della delicatissima sfida di domenica contro la Fiorentina. DDR guiderà il primo allenamento nella giornata di domani.

