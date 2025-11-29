Flamengo, il ds Boto: "La cessione di Wesley alla Roma? Non avevamo necessità di venderlo, sotto i 25 milioni l'affare non sarebbe andato in porto"

CALCIOEFINANZA.IT - José Boto, direttore sportivo del Flamengo, ha rilasciato un'intervista al portale e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla trattativa che ha portato Wesley alla Roma in estate per 25 milioni di euro. Ecco le sue parole.

Crede che i club brasiliani avranno mai la forza di trattenere i propri talenti?

«Il Flamengo potrebbe permetterselo anche oggi dal punto di vista finanziario, così come credo anche il Palmeiras, per quanto riguarda gli stipendi. Ma il vero tema in Sud America non sono tanto i soldi: è l’ambizione del giocatore e della famiglia. Se dici di no, rischi di perderlo mentalmente. Con Wesley, ad esempio, con la Roma abbiamo fissato un prezzo - 25 milioni di euro - e abbiamo detto che sotto quella cifra non si sarebbe fatto nulla, perché noi non avevamo la necessità di venderlo da un punto di vista economico. Ma per noi succede così, tanti altri invece sono costretti ancora a cedere i giocatori».