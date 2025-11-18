Calciomercato Roma, Zirkzee apre ai giallorossi. Si tratta sulla formula con lo United

Si intensifica la caccia della Roma a un rinforzo in attacco per il mercato di gennaio e prende quota il nome di Joshua Zirkzee. La novità delle ultime ore, come riportato da Sportmediaset, è un'importante apertura da parte dello stesso giocatore.

L'attaccante olandese, che sta trovando pochissimo spazio al Manchester United, vedrebbe nella Roma l'occasione ideale per rilanciarsi, accumulare minuti e provare a conquistare una convocazione per il prossimo Mondiale. L'interesse giallorosso nasce dalla precisa richiesta di Gasperini, che già in estate aveva sollecitato un innesto di qualità per puntare alla qualificazione in Champions League.

Resta da definire la formula del possibile trasferimento. Il Manchester United spingerebbe per un prestito secco, una soluzione che non convince pienamente la Roma. Massara, in linea con la visione a lungo termine di Gasperini, preferirebbe un prestito con diritto di riscatto, o un obbligo condizionato alla qualificazione in Champions.

