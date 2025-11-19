Calciomercato Roma: Yuri Alberto nella lista dei giallorossi per gennaio (VIDEO)

Anche Yuri Alberto del Corinthians nella lista della Roma per rinforzare l'attacco. Lo riferisce il giornalista Matteo Moretto nel suo video su Youtube. I giallorossi sono tra i club maggiormente attivi sul mercato: l'attacco è uno dei pallini di Gasperini. I primi nomi concreti sono quelli di Arevalo e quello di Zirkzee, con quest'ultimo che metterebbe d'accordo tecnico e dirigenza. Un'altra pista da non sottovalutare è quella che porta a Yuri Alberto, prima punta del Corinthians. Piace anche in Germania, ma è uno dei profili monitorati a Trigoria per rinforzare l'attacco. La Roma potrebbe anche mettere a segno un doppio colpo.





