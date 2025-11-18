Calciomercato Roma, si monitora Idrissa Touré del Pisa come rinforzo per la fascia destra

La Roma guarda anche al campionato italiano per rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini. L'ultimo nome accostato ai giallorossi è quello di Idrissa Touré, centrocampista del Pisa, protagonista nell'ultima giornata con il gol che ha regalato la prima vittoria in Serie A al suo club.

Il centrocampista tedesco, classe 1998, sarebbe finito sul taccuino della dirigenza giallorossa come possibile rinforzo per la fascia destra, un ruolo dove Gasperini gradirebbe un'alternativa in più. La Roma, però, non sarebbe sola: sul giocatore ci sarebbe una certa concorrenza, come segnalato dallo stesso presidente del Pisa, Giuseppe Corrado.

