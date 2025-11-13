Calciomercato Roma: si continua a seguire Giovane, piace molto a Gasperini. Contatto tra l'Inter e l'agente, c'è anche il Napoli

Una delle migliori sorprese del campionato di Serie A è sicuramente Giovane, attaccante classe 2003 dell'Hellas Verona. Il calciatore brasiliano ha stupito tutti per la grande velocità combinata a una tecnica sopraffina e in undici giornate ha messo a referto anche un gol e tre assist. Come rivelato dal sito dell'esperto di calciomercato, il ventunenne è apprezzato da Gian Piero Gasperini e la Roma continuerà a seguirlo in vista di gennaio. Sulle sue tracce ci sono anche Inter e Napoli, con i nerazzurri che hanno già allacciato un contatto tramite una telefonata tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'agente del giocatore. Al momento la società scaligera non vuole approfondire alcun discorso e lo valuta almeno 15 milioni di euro più bonus per arrivare a 20, ma il costo potrebbe aumentare ulteriormente.

(alfredopedulla.com)