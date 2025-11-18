Calciomercato Roma: per l'estate si segue Angori del Pisa. Piace anche al Sassuolo

Arrivato nella Capitale con grandi aspettative dopo l'avventura al Liverpool, Kostas Tsimikas non sta brillando con la maglia della Roma e in vista della prossima stagione i giallorossi potrebbero puntare su un nuovo terzino sinistro. Come rivelato dal portale che si occupa di calciomercato, il club capitolino sta seguendo con attenzione Samuele Angori del Pisa, il quale è stato visionato nei giorni scorsi. Sulle tracce del classe 2003 c'è anche il Sassuolo. Difficilmente la società toscana lo lascerà partire già a gennaio, motivo per cui l'affare potrebbe scaldarsi in estate.

(tuttomercatoweb.com)