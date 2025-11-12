Calciomercato Roma: ottimismo sul rinnovo di Celik. Primi sondaggi della Juventus in caso di addio a parametro zero

La Juventus è alla ricerca di opportunità di mercato e, come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, nella lista dei desideri dell'amministratore delegato Damien Comolli c'è anche Zeki Celik. Il terzino turco ha il contratto in scadenza con la Roma e la Vecchia Signora ha avviato i primi sondaggi in caso di addio a parametro zero. Non sarà un'operazione facile per il club bianconero, dato che i dialoghi tra la società giallorossa e l'entourage del calciatore sono aperti e filtra ottimismo sul rinnovo di contratto.

(gasport)