Calciomercato Roma: Mourinho vuole Dybala al Benfica. Il presidente Rui Costa: "Non è vero" (VIDEO)

Il Benfica sogna Paulo Dybala. Come riportato dall'emittente televisiva portoghese, José Mourinho sta spingendo per portare l'attaccante della Roma a Lisbona. Il calciatore ha il contratto in scadenza il 30 giugno, ma un trasferimento nella sessione invernale di calciomercato appare particolarmente complicato: il club capitolino infatti valuta la Joya 10/15 milioni di euro. Il rinnovo di Dybala con la Roma resta difficile, ma il classe '93 vorrebbe continuare a giocare in Europa.

(CNN Portugal)

Rui Costa, presidente del Benfica, è stato intercettato all'aeroporto di Lisbona prima della partenza per Madeira (dove la sua squadra affronterà il Nacional) e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sulle voci che accostano Paulo Dybala al club portoghese: «Ma chi ha parlato di Dybala? Chiedetelo al giornalista che ne ha parlato. In questo momento non è vero».





