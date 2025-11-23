Calciomercato Roma: Inter ancora su Koné. Per Gasp è indispensabile (VIDEO)

Tornano le voci di un interessamento dell'Inter per Manu Koné, protagonista assoluto con la Roma. A far chiarezza è l'esperto di mercato Fabrizio Romano tramite il suo canale su Youtube: Koné è molto apprezzato in casa Inter, che cerca un profilo di questo genere e non è l'unico nella lista dei nerazzurri. La Roma, però, è stata già chiara in estate: sia l'allenatore sia la proprietà Friedkin vogliono tenere il centrocampista e questa resta la posizione dei giallorossi, a meno di scenari sorprendenti. Inoltre, Gasperini lo ritiene indispensabile.