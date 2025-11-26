Calciomercato Roma: forte interesse del Newcastle per Koné. Gasperini ha chiesto alla dirigenza di non ascoltare offerte

26/11/2025 alle 13:21.
Manu Koné sta disputando una stagione di altissimo livello e continua a farsi notare anche in Europa. Il centrocampista francese piace da tempo all’Inter e, come rivelato dal giornalista Marco Conterio di tuttomercatoweb.com, sulle sue tracce c’è anche il Newcastle. I Magpies sono fortemente interessati al classe 2001 e nella loro lista dei desideri è presente anche Matteo Guendouzi della Lazio. Gian Piero Gasperini, allenatore dei giallorossi, ritiene Koné incedibile e ha chiesto al club di non ascoltare offerte per il giocatore.