Calciomercato Roma: forte interesse del Newcastle per Koné. Gasperini ha chiesto alla dirigenza di non ascoltare offerte

Manu Koné sta disputando una stagione di altissimo livello e continua a farsi notare anche in Europa. Il centrocampista francese piace da tempo all’Inter e, come rivelato dal giornalista Marco Conterio di tuttomercatoweb.com, sulle sue tracce c’è anche il Newcastle. I Magpies sono fortemente interessati al classe 2001 e nella loro lista dei desideri è presente anche Matteo Guendouzi della Lazio. Gian Piero Gasperini, allenatore dei giallorossi, ritiene Koné incedibile e ha chiesto al club di non ascoltare offerte per il giocatore.

⚪️⚫️ Non solo Matteo Guendouzi della Lazio per il #Newcastle, sul quale il tecnico del #Sunderland ha confermato l'anticipazione



?? Per i Magpies è forte anche l'interesse per Manu Koné della #Roma. Per Gasperini il francese è però incedibile e ha chiesto al club di non… https://t.co/iPDoxrf9pE pic.twitter.com/CMoxv0rAzA — Marco Conterio (@marcoconterio) November 26, 2025



