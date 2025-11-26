Calciomercato Roma, Fabio Silva potrebbe lasciare il Dortmund a gennaio: giallorossi e Milan alla finestra

Potrebbe riaprirsi la pista Fabio Silva per la Roma. L'attaccante portoghese, arrivato al Borussia Dortmund in estate, non sta trovando lo spazio che si aspettava (solo 128 minuti per lui fino ad ora) e starebbe considerando di lasciare la Germania già a gennaio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, i giallorossi, che sono alla ricerca di un nuovo attaccante nella finestra invernale potrebbero dunque virare sul portoghese ex Wolverhampton casomai si aprisse l'ipotesi di un prestito. Oltre alla Roma, anche il Milan monitora la situazione legata al classe 2002 in caso di cessione di Santiago Gimenez.





