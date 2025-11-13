Calciomercato Roma, dalla Turchia: giallorossi su Godts dell'Ajax. Il belga è valutato 25 milioni di euro

La Roma sta iniziando a muoversi per il calciomercato di gennaio. Tra le zone di campo da rinforzare c'è sicuramente il reparto offensivo che, tra infortuni e pochi gol, sta facendo fatica a concretizzare le azioni create. Secondo quanto riportato da Ekrem Konur su X, uno degli obiettivi di Frederic Massara sarebbe Mika Godts, esterno classe 2005 dell'Ajax. Il 20enne, però, ha un contratto che lo lega ai lancieri fino al 2029 e costa circa 25 milioni di euro. Sulle sue tracce si starebbero muovendo anche Galatasaray e Trabzonspor. A gennaio, quindi, la Roma potrebbe formulare un'offerta per l'ex Genk.



